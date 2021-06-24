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Блінкен закликав Меркель зменшити ризики від "Північного потоку-2" для України

Четвер, 24 червня 2021, 10:30
Фото usembassy.gov

Державний секретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель закликав вжити заходів для зниження ризиків, які несе для України російський газопровід "Північний потік-2".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві речника Держдепу Неда Прайса.

"Секретар Блінкен підкреслив продовження протидії США трубопроводу "Північний потік-2" та закликав Німеччину вжити конкретних кроків для зменшення ризиків, які він несе для України та європейської енергетичної безпеки", – йдеться у заяві.

Блінкен та Меркель наголосили на важливості скоординованого трансатлантичного підходу до вирішення глобальних викликів, включаючи ті, що пов’язані з Китаєм та Росією.

Раніше Блінкен заявив у Берліні, що США хочуть гарантувати, що Росія не використовуватиме енергетику як інструмент тиску проти Європи і України.

Як відомо, адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" – Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга.

Президент США пояснив своє рішення не застосовувати санкції  тим, що проєкт вже фактично добудований, а також небажанням зашкодити відносинам з Німеччиною.

Україна виступає проти "Північного потоку-2" і вважає, що умовою його запуску має бути деокупація українських територій і енергобезпека України.

Теми: НімеччинаСШАПівнічний потік-2


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