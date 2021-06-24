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Блинкен призвал Меркель уменьшить риски от "Северного потока-2" для Украины

Четверг, 24 июня 2021, 10:30
Блинкен призвал Меркель уменьшить риски от Северного потока-2 для Украины
Фото usembassy.gov

Государственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал принять меры для снижения рисков, которые несет для Украины российский газопровод "Северный поток-2".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса.

"Секретарь Блинкен подчеркнул продолжение противодействия США трубопроводу" Северный поток-2 "и призвал Германию принять конкретные шаги для уменьшения рисков, которые он несет для Украины и европейской энергетической безопасности", – говорится в заявлении.

Блинкен и Меркель также подчеркнули важность скоординированного трансатлантического подхода к решению глобальных вызовов, включая те, что связаны с Китаем и Россией.

Ранее Блинкен заявил в Берлине, что США хотят гарантировать, что Россия не будет использовать энергетику как инструмент давления против Европы и Украины.

Как известно, администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока-2" – Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига.

Президент США объяснил свое решение не применять санкции тем, что проект уже фактически достроен, а также нежеланием навредить отношениям с Германией.

Украина выступает против "Северного потока-2" и считает, что условием его запуска должны быть деоккупация украинских территорий и энергобезопасность Украины.

Темы: ГерманияСШАСеверный поток-2
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