Спека у Києві побила рекорд 75-літньої давності
Четвер, 24 червня 2021, 11:32
23 червня у Києві середньодобова температура повітря повторила рекорд цього дня у 1954 році, а найвища – побила рекорд 1946 року.
Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського
Дослівно: "За даними спостережень метеостанції 23 червня у Києві середньодобова температура повітря становила +27,0°С. Таким чином стовпчик термометра повторив рекордне значення температури для цього дня у 1954 році".
Деталі: Проте от максимальна температура повітря після полудня у столиці піднялась до +33,7°С, перевищивши попередній рекорд для цього дня у 1946 році на 0,6°С.
Українська правда