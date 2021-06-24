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Спека у Києві побила рекорд 75-літньої давності

Четвер, 24 червня 2021, 11:32

23 червня у Києві середньодобова температура повітря повторила рекорд цього дня у 1954 році, а найвища – побила рекорд 1946 року.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Дослівно: "За даними спостережень метеостанції 23 червня у Києві середньодобова температура повітря становила +27,0°С. Таким чином стовпчик термометра  повторив рекордне значення температури для цього дня у 1954 році".

Деталі: Проте от максимальна температура повітря після полудня у столиці піднялась до +33,7°С, перевищивши попередній рекорд для цього дня у 1946 році на 0,6°С.

Українська правда
Теми: Київпогода


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