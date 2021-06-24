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Жара в Киеве побила рекорд 75-летней давности

Четверг, 24 июня 2021, 11:32

23 июня в Киеве среднесуточная температура воздуха повторила рекорд этого дня в 1954 году, а самая высокая - побила рекорд 1946 года.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Дословно: "По данным наблюдений метеостанции, 23 июня в Киеве среднесуточная температура воздуха составляла + 27,0°С. Таким образом столбик термометра повторил рекордное значение температуры для этого дня в 1954 году".

Детали: Однако максимальная температура воздуха после полудня в столице поднялась до + 33,7°С, превысив предыдущий рекорд для этого дня в 1946 году на 0,6°С.

Украинская правда
Темы: Киевпогода


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