Жара в Киеве побила рекорд 75-летней давности

23 июня в Киеве среднесуточная температура воздуха повторила рекорд этого дня в 1954 году, а самая высокая - побила рекорд 1946 года.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Дословно: "По данным наблюдений метеостанции, 23 июня в Киеве среднесуточная температура воздуха составляла + 27,0°С. Таким образом столбик термометра повторил рекордное значение температуры для этого дня в 1954 году".

Детали: Однако максимальная температура воздуха после полудня в столице поднялась до + 33,7°С, превысив предыдущий рекорд для этого дня в 1946 году на 0,6°С.