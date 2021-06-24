Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Україну ще "прошкварить" до 36 градусів, а далі – спека вщухне

Четвер, 24 червня 2021, 11:42

Синоптики прогнозують спекотну п’ятницю для українців, протягом дня 25 червня температура повітря прогріється до +30+36 градусів.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко

Деталі: Хіба що на крайньому півдні буде "прохолодніше", +27+30 градусів.

Дощі в п'ятницю малоймовірні, лише у південній частині та на заході є шанси локальних коротких опадів.

Проте пізно ввечері 25-го червня у західних областях прогнозують дощі, адже із заходу Європи підійде атмосферний фронт.

У Києві 25 червня вдень очікується +32+35 градусів. Без опадів. Вітер південно-східний, невеликий або помірний.

 

Вихідними в Україну прийде холодний атмосферний фронт, який принесе дощі та грози.

Також послабне спека, яка торкнеться у суботу 26 червня західних областей, у неділю - півночі.

А з початку наступного тижня свіжіша повітряна маса посуне на схід і температура в Україні опуститься до +25+29 градусів.

Українська правда
Теми: погодаУкраїна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський ввів санкції проти Фукса, Фірташа та оточення Путіна

Рейтинг партій: найкращі шанси на прохід до Ради у чотирьох, "Голос" упав до 1%

Якби зараз 2-й тур, Зеленський знову набрав би 75%, але не проти Порошенка

Зеленський запровадив санкції проти російських банків

Міністр оборони Британії: ніхто на завадить нашим кораблям ходити поблизу Криму

СБУ пояснила, чому Кіркорова визнали небезпечним: плутає, чий Крим

Усі новини...
погода
Спека у Києві побила рекорд 75-літньої давності
У Київ знову не пускають вантажівки: спека
У Криму випала рекордна для України кількість опадів: 3 місячні норми за день
Останні новини
21:33
Новини 24 червня: санкції проти Фірташа й Фукса, "прямий контакт" ЄС з Путіним
21:17
Зеленський придбав книгу, за яку судився Медведчук
21:00
Вбивство і підпал будинку в Білогородці: підозрюваного арештували
20:57
Новини економіки: Windows 11, санкції проти Фукса і Фірташа, нові правила для самокатів
20:45
Проєкти "Адольф" і "Майдан": у Німеччині показали план Кремля з впливу на вибори в Молдові
20:36
ФотоВипав з вікна: на Хрещатику загинув чоловік 
20:16
Президент ПАРЄ: Україна може ратифікувати Стамбульську конвенцію з "поясненнями про гендер"
20:12
Microsoft офіційно презентувала операційну систему Windows 11
20:12
Клінічна смерть: львівські "Карпати" не гратимуть навіть у Другій лізі
19:50
Фахівці США приїдуть до України для консультацій щодо санкцій – Данілов
Усі новини...