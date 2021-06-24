Україну ще "прошкварить" до 36 градусів, а далі – спека вщухне
Синоптики прогнозують спекотну п’ятницю для українців, протягом дня 25 червня температура повітря прогріється до +30+36 градусів.
Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко
Деталі: Хіба що на крайньому півдні буде "прохолодніше", +27+30 градусів.
Дощі в п'ятницю малоймовірні, лише у південній частині та на заході є шанси локальних коротких опадів.
Проте пізно ввечері 25-го червня у західних областях прогнозують дощі, адже із заходу Європи підійде атмосферний фронт.
У Києві 25 червня вдень очікується +32+35 градусів. Без опадів. Вітер південно-східний, невеликий або помірний.
Вихідними в Україну прийде холодний атмосферний фронт, який принесе дощі та грози.
Також послабне спека, яка торкнеться у суботу 26 червня західних областей, у неділю - півночі.
А з початку наступного тижня свіжіша повітряна маса посуне на схід і температура в Україні опуститься до +25+29 градусів.