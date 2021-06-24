Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україну ще "прошкварить" до 36 градусів, а далі – спека вщухне

Четвер, 24 червня 2021, 11:42
Україну ще прошкварить до 36 градусів, а далі – спека вщухне

Синоптики прогнозують спекотну п’ятницю для українців, протягом дня 25 червня температура повітря прогріється до +30+36 градусів.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко

Деталі: Хіба що на крайньому півдні буде "прохолодніше", +27+30 градусів.

Дощі в п'ятницю малоймовірні, лише у південній частині та на заході є шанси локальних коротких опадів.

Проте пізно ввечері 25-го червня у західних областях прогнозують дощі, адже із заходу Європи підійде атмосферний фронт.

У Києві 25 червня вдень очікується +32+35 градусів. Без опадів. Вітер південно-східний, невеликий або помірний.

 

Вихідними в Україну прийде холодний атмосферний фронт, який принесе дощі та грози.

Також послабне спека, яка торкнеться у суботу 26 червня західних областей, у неділю - півночі.

А з початку наступного тижня свіжіша повітряна маса посуне на схід і температура в Україні опуститься до +25+29 градусів.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: погодаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
погода
У Франківську через негоду впала частина пішоходного мосту
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
На Прикарпатті після дощу затопило сотні будинків
Останні новини
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: