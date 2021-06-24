Украину еще "прожарит" до 36 градусов, а дальше – жара утихнет

Синоптики прогнозируют жаркую пятницу для украинцев, в течение дня 25 июня температура воздуха прогреется до +30+36 градусов.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Детали: Разве что на крайнем юге будет "прохладнее", +27+30 градусов.

Дожди в пятницу маловероятны, только в южной части и на западе есть шансы локальных коротких осадков.

Однако поздно вечером 25-го июня в западных областях прогнозируют дожди, ведь с запада Европы подойдет атмосферный фронт.

В Киеве 25 июня днем ​​ожидается +32+35 градусов. Без осадков. Ветер юго-восточный, небольшой или умеренный.

На выходных в Украину придет холодный атмосферный фронт, который принесет дожди и грозы.

Также ослабнет жара, которая затронет в субботу, 26 июня, западных области, в воскресенье - северные.

С начала следующей недели свежая воздушная масса двинется на восток и температура в Украине опустится до +25+29 градусов.