Украину еще "прожарит" до 36 градусов, а дальше – жара утихнет
Синоптики прогнозируют жаркую пятницу для украинцев, в течение дня 25 июня температура воздуха прогреется до +30+36 градусов.
Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко
Детали: Разве что на крайнем юге будет "прохладнее", +27+30 градусов.
Дожди в пятницу маловероятны, только в южной части и на западе есть шансы локальных коротких осадков.
Однако поздно вечером 25-го июня в западных областях прогнозируют дожди, ведь с запада Европы подойдет атмосферный фронт.
В Киеве 25 июня днем ожидается +32+35 градусов. Без осадков. Ветер юго-восточный, небольшой или умеренный.
На выходных в Украину придет холодный атмосферный фронт, который принесет дожди и грозы.
Также ослабнет жара, которая затронет в субботу, 26 июня, западных области, в воскресенье - северные.
С начала следующей недели свежая воздушная масса двинется на восток и температура в Украине опустится до +25+29 градусов.