У Києві за добу 223 нових хворих на COVID, вперше за багато часу - без смертей

У Києві минулої доби виявили 223 хворих на коронавірус, вперше за багато часу летальних випадків за добу в столиці немає.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко

Пряма мова: "223 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Летальних випадків не зареєстровано. Всього за період пандемії в місті 5185 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 212 834".

Деталі: 23 червня захворіли зокрема: 121 жінка віком від 18 до 88 років, 87 чоловіків віком від 18 до 92 років. А також 10 дівчаток від 8 місяців до 17 років і п’ять хлопчиків від 4 до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 54, у Дніпровському – 41 та в Оболонському районі – 30 випадків.

До лікарень столиці госпіталізували 43 хворих на коронавірус. А також 22 людини з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 605 людей. Загалом коронавірус подолали 203 547 мешканців столиці.