Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві за добу 223 нових хворих на COVID, вперше за багато часу - без смертей

Четвер, 24 червня 2021, 11:50
У Києві за добу 223 нових хворих на COVID, вперше за багато часу - без смертей
Ельдар Сарахман, УП

У Києві минулої доби виявили 223 хворих на коронавірус, вперше за багато часу летальних випадків за добу в столиці немає.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко

Пряма мова: "223 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Летальних випадків не зареєстровано. Всього за період пандемії в місті 5185 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 212 834".

Деталі: 23 червня захворіли зокрема: 121 жінка віком від 18 до 88 років, 87 чоловіків віком від 18 до 92 років. А також 10 дівчаток від 8 місяців до 17 років і п’ять хлопчиків від 4 до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 54, у Дніпровському – 41 та в Оболонському районі – 30 випадків.

До лікарень столиці госпіталізували 43 хворих на коронавірус. А також 22 людини з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 605 людей. Загалом коронавірус подолали 203 547 мешканців столиці.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Київкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Київ
У Києві завдання захисту неба майже вирішили, в інших містах працюємо – Резніков
КМВА поки не буде сповіщати про тривогу через проблеми з "екстреними оповіщеннями"
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
Останні новини
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: