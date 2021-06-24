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В Киеве за сутки 223 новых больных COVID, впервые за много времени - без смертей

Четверг, 24 июня 2021, 11:50
Эльдар Сарахман, УП

В Киеве за прошедшие сутки обнаружили 223 больных коронавирусом, впервые за много времени летальных случаев за сутки в столице нет.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко

Прямая речь: "223 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. Летальных исходов не зарегистрировано. Всего за период пандемии в городе 5185 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 212 834".

Детали: 23 июня заболели частности: 121 женщина в возрасте от 18 до 88 лет, 87 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет. А также 10 девочек от 8 месяцев до 17 лет и пять мальчиков от 4 до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 54, в Днепровском - 41 и в Оболонском районе - 30 случаев.

В больницы столицы госпитализировали 43 больных коронавирусом. А также 22 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 605 человек. Всего коронавирус преодолели 203 547 жителей столицы.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус


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