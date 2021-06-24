Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве за сутки 223 новых больных COVID, впервые за много времени - без смертей

Четверг, 24 июня 2021, 11:50
В Киеве за сутки 223 новых больных COVID, впервые за много времени - без смертей
Эльдар Сарахман, УП

В Киеве за прошедшие сутки обнаружили 223 больных коронавирусом, впервые за много времени летальных случаев за сутки в столице нет.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко

Прямая речь: "223 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. Летальных исходов не зарегистрировано. Всего за период пандемии в городе 5185 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 212 834".

Детали: 23 июня заболели частности: 121 женщина в возрасте от 18 до 88 лет, 87 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет. А также 10 девочек от 8 месяцев до 17 лет и пять мальчиков от 4 до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 54, в Днепровском - 41 и в Оболонском районе - 30 случаев.

В больницы столицы госпитализировали 43 больных коронавирусом. А также 22 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 605 человек. Всего коронавирус преодолели 203 547 жителей столицы.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Киев
Родину-мать уже готовят к установлению Тризуба, он будет из европейской стали
Суд арестовал мужчину, который влетел в нацгвардейцев на блокпосту в Киеве
На блокпосту в Киеве "Фольксваген" влетел в военных, один погиб и двое травмированы
Последние новости
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
Все новости...
Реклама: