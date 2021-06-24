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Меркель закликала до "прямого контакту" ЄС з Путіним

Четвер, 24 червня 2021, 13:14

Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала ЄС налагодити переговори на високому рівні з президентом РФ Владіміром Путіним, намагаючись підтримати франко-німецьку пропозицію щодо саміту з російським лідером, що спричинило серйозні розбіжності в ЄС.

Про це вона заявила у четвер німецькому Бундестагу в урядовій заяві напередодні саміту ЄС у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"На мою думку, ми, як Європейський Союз, також повинні прагнути безпосереднього контакту з Росією та російським президентом", - заявила Меркель.

"Президенту США Джо Байдену недостатньо поговорити з російським президентом - я це дуже вітаю, - але Європейський Союз також повинен створити формати для переговорів тут. Немає іншого способу вирішити конфлікти", - додала вона

Франція та Німеччина у середу представили ​​партнерам з ЄС пропозицію, що передбачає як схвалення ймовірності нових економічних санкцій проти Москви, так і сигнал про відкритість до саміту з Путіним.

Пропозиція негайно зустріла спротив деяких країн ЄС, особливо трьох країн Балтії та Польщі. Ініціативу обговорюватимуть у четвер на саміті ЄС.

Україна вважає ініціативи щодо відновлення проведення самітів між Євросоюзом та Росією небезпечним відхиленням від санкційної політики.

Проєкт висновків саміту ЄС, датований середою, не згадує про потенційний саміт з російським президентом, тобто франко-німецька пропозиція досі принаймні частково заблокована.

Однак у висновках справді згадується можливість подальших економічних санкцій проти Росії, а також відзначається "відкритість ЄС до вибіркової взаємодії з Росією у сферах, що представляють інтерес для ЄС" у таких сферах, як клімат, енергетика, охорона здоров'я, тероризм та деякі сфери зовнішньої політики.

Теми: МеркельПутінЄС


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