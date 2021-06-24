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Меркель призвала к "прямому контакту" ЕС с Путиным

Четверг, 24 июня 2021, 13:14

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала ЕС наладить переговоры на высоком уровне с президентом РФ Владимиром Путиным, пытаясь поддержать франко-германское предложение по саммиту с российским лидером, повлекшее серьезные разногласия в ЕС.

Об этом она заявила в четверг в немецком Бундестаге в правительственном заявлении накануне саммита ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"По моему мнению, мы, как Европейский Союз, также должны стремиться к непосредственному контакту с Россией и российским президентом", - заявила Меркель.

"Президенту США Джо Байдену недостаточно поговорить с российским президентом - я это очень приветствую, - но Европейский Союз также должен создать форматы для переговоров здесь. Нет другого способа решить конфликты", - добавила она

Франция и Германия в среду представили партнерам по ЕС предложение, предусматривающее одобрение вероятности новых экономических санкций против Москвы, так и сигнал об открытости к саммиту с Путиным.

Предложение немедленно встретило сопротивление некоторых стран ЕС, особенно трех государств Балтии и Польши. Инициатива будет обсуждаться в четверг на саммите ЕС.

Украина считает инициативы по восстановлению проведения саммитов между Евросоюзом и Россией опасным отклонением от санкционной политики.

Проект выводов саммита ЕС, датированный средой, не упоминает о потенциальном саммите с российским президентом, то есть франко-германское предложение до сих пор по крайней мере частично заблокировано.

Однако в выводах действительно упоминается возможность дальнейших экономических санкций против России, а также отмечается "открытость ЕС к избирательному взаимодействию с Россией в сферах, представляющих интерес для ЕС" в таких сферах, как климат, энергетика, здравоохранение, терроризм и некоторые сферы внешней политики.

Темы: МеркельПутинЕС


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