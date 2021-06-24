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Справи Майдану: екскомандиру луганського "Беркута" дали 4 роки, він переховується в ОРЛО

Четвер, 24 червня 2021, 13:35
Справи Майдану: екскомандиру луганського Беркута дали 4 роки, він переховується в ОРЛО

Екскомандира луганського "Беркута" Валерія Костенка заочно засуджено до 4 років ув’язнення у справі про побиття протестувальників і журналістів перед Черкаською ОДА 23-27 січня 2014 року.

Джерело: Офіс генпрокурора, ГО "Адвокатська дорадча група"

Деталі: За результатами спеціального судового провадження Соснівський райсуд м. Черкаси визнав винним екскомандира батальйону міліції особливого призначення "Беркут" при Головному МВС у Луганській області за вчинення кримінальних правопорушень стосовно учасників мирних акцій протесту під час Революції Гідності (ч. 1 ст. 171, ч. 2 ст. 365 КК України).

Його засуджено до 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 3 роки.

Під час судового розгляду Черкаська обласна прокуратура довела, що обвинувачений, перебуваючи 27 січня 2014 року на Соборній площі в Черкасах, віддав наказ підлеглим працівникам про застосування спецзасобів і затримання мирних мітингувальників, не забезпечив особисту недоторканність затриманих осіб, а також перешкоджав законній професійній діяльності журналістів.

За даними правоохоронців, ексберкутівець переховується на тимчасово окупованій території Луганської області та обіймає керівну посаду у так званому "МВД ЛНР".

Потерпілі у справі Олег Собченко та Станіслав Кухарчук задоволені тим, що справа дійшла до вироку, але вважають, що покарання могло бути і більше, зазначають в ГО "Адвокатська дорадча група".

Пряма мова спецкора телеканалу "Інтер" Кухарчука, "Я задоволений тим, що хоч якийсь вирок є, тому що ця тягомотина триває вже майже 8 років. Але треба було бачити, що там відбувалось. Це було тупо пекло, коли пачками завозили людей в міську лікарню з розбитими головами. Як над ними (затриманими) знущалися. Це, навіть, не перевищення службових обов’язків, тим самим командиром луганського "беркута", це просто садизм".

Пряма мова представниці потерпілих Євгенії Закревської: "На початку процесу ми наполягали на додатковій кваліфікації - катування і протидія мирним зібранням. Але змінювати обвинувальний акт не стали".

"Українська правда" в Threads

Теми: ЄвромайданБеркутсуд
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