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Дела Майдана: экс-командиру луганского "Беркута" дали 4 года, он скрывается в ОРЛО

Четверг, 24 июня 2021, 13:35
Дела Майдана: экс-командиру луганского Беркута дали 4 года, он скрывается в ОРЛО

Экс-командир луганского "Беркута" Валерий Костенко заочно приговорен к 4 годам заключения по делу об избиении протестующих и журналистов перед Черкасской ОГА 23-27 января 2014 года.

Источник: Офис генпрокурора, ГО "Адвокатська дорадча група"

Детали: По результатам специального судебного производства Сосновский райсуд Черкасс признал виновным экс-командир батальона милиции особого назначения "Беркут" при Главном управлении МВД в Луганской области за совершение уголовных преступлений в отношении участников мирных акций протеста во время Революции Достоинства (ч. 1 ст. 171, ч . 2 ст. 365 УК Украины).

Он приговорен к 4 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года.

Во время судебного разбирательства Черкасская областная прокуратура доказала, что обвиняемый, находясь 27 января 2014 на Соборной площади в Черкассах, отдал приказ подчиненным работникам о применении спецсредств и задержания мирных митингующих, не обеспечил личную неприкосновенность задержанных лиц, а также препятствовал законной профессиональной деятельности журналистов.

По данным правоохранителей, экс-беркутовец скрывается на временно оккупированной территории Луганской области и занимает руководящую должность в так называемом "МВД ЛНР".

Пострадавшие по делу Олег Собченко и Станислав Кухарчук довольны тем, что дело дошло до приговора, но считают, что наказание могло быть большим, отмечают адвокаты.

Прямая речь спецкора телеканала "Интер" Кухарчука, "Я доволен тем, что любой приговор есть, потому что эта тягомотина длится уже почти 8 лет. Но надо было видеть, что там происходило. Это было тупо ад, когда пачками завозили людей в городскую больницу с разбитыми головами. Как над ними (задержанными) издевались. Это уже даже не превышение служебных полномочий, тем самым командиром луганского "беркута", это просто садизм".

Прямая речь представительницы пострадавших Евгении Закревской "В начале процесса мы настаивали на дополнительной квалификации - пытки и противодействие мирным собраниям. Но менять обвинительный акт не стали".

Украинская правда

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Темы: ЕвромайданБеркутсуд
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