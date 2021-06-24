Міністр оборони Британії: ніхто на завадить нашим кораблям ходити поблизу Криму

Велика Британія заявила, що їй ніхто "не буде заважати" плавати у водах біля окупованого Криму після інциденту з британським есмінцем та російськими кораблями поблизу Севастополя.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр оборони Бен Воллес у коментарі The Times.

"Королівський флот завжди буде дотримуватися міжнародного морського права і йому ніщо не буде перешкоджати у мирному проході", – сказав Воллес.

В офісі прем'єра Британії заявили, що есмінець рухався "найбільш прямим і міжнародно визнаним шляхом" між Україною та Грузією. Британія не визнає російського суверенітету над Кримом, який, згідно з міжнародним правом, належить Україні.

Міністр охорони навколишнього середовища Джордж Юстіс заявив, що британські військові кораблі будуть готові знову плисти водами навколо Криму: "Ми ніколи не приймали анексію Криму, це були українські територіальні води".

Тобіас Елвуд, голова комітету парламенту з питань оборони, у четвер сказав, що для Британії дуже важливо захищати міжнародні води, але додав, що "ми повинні визнати, що це небезпечна гра".

Видання із посиланням на джерело в Міноборони Британії зазначає, що постріли, про які повідомляли росіяни, відбулися "за три милі від HMS Defender. Все, що було випущено, не було спрямоване в наш корабель. Ми були в українських водах, що нам дозволено".

Нагадаємо, 23 червня Міноборони Росії заявило, що HMS Defender увійшов, за їхнім твердженням, в "російські територіальні води" поблизу Криму, і російський патрульний корабель здійснив попереджувальні постріли, а реактивний літак скинув бомби на його шляху.

Міністерство оборони Великої Британії втім заперечило, що було відкрито попереджувальний вогонь.

Пізніше було опубліковано відео з борту есмінця, на якому видно, як його переслідують кораблі та літаки РФ.