Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Министр обороны Британии: никто на помешает нашим кораблям ходить вблизи Крыма

Четверг, 24 июня 2021, 14:12
Министр обороны Британии: никто на помешает нашим кораблям ходить вблизи Крыма
Фото с Twitter ЕП

Великобритания заявила, что ей никто "не будет мешать" плавать в водах у оккупированного Крыма после инцидента с британским эсминцем и российскими кораблями вблизи Севастополя.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр обороны Бен Уоллес в комментарии The Times.

"Королевский флот всегда будет придерживаться международного морского права и ему ничто не будет препятствовать в мирном проходе", - сказал Уоллес.

В офисе премьера Британии заявили, что эсминец двигался "наиболее прямым и международно признанным путем" между Украиной и Грузией. Британия не признает российского суверенитета над Крымом, который, согласно международному праву, принадлежит Украине.

Министр охраны окружающей среды Джордж Юстис заявил, что британские военные корабли будут готовы снова плыть водами вокруг Крыма: "Мы никогда не принимали аннексию Крыма, это были украинские территориальные воды".

Тобиас Элвуд, председатель комитета парламента по вопросам обороны, в четверг сказал, что для Британии очень важно защищать международные воды, но добавил, что "мы должны признать, что это опасная игра".

Издание со ссылкой на источник в Минобороны Великобритании отмечает, что выстрелы, о которых сообщали россияне, произошли "в трех милях от HMS Defender. Все, что было выпущено, не было направлено в наш корабль. Мы были в украинских водах, что нам разрешено".

Напомним, 23 июня Минобороны России заявило, что HMS Defender вошел, по их утверждению, в "российские территориальные воды" вблизи Крыма, и российский патрульный корабль совершил предупредительные выстрелы, а реактивный самолет сбросил бомбы на его пути.

Министерство обороны Великобритании отрицало, что был открыт предупредительный огонь.

Позже было опубликовано видео с борта эсминца, на котором видно, как его преследуют корабли и самолеты РФ.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ВеликобританияКрымРосcиякорабли
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Великобритания
Британия будет накладывать санкции на Иран за военную помощь России
Британия назвала имя нового посла в Украине
Британия и Польша выступили за ускоренное вступление Украины в НАТО
Последние новости
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
Все новости...
Реклама: