Министр обороны Британии: никто на помешает нашим кораблям ходить вблизи Крыма

Великобритания заявила, что ей никто "не будет мешать" плавать в водах у оккупированного Крыма после инцидента с британским эсминцем и российскими кораблями вблизи Севастополя.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр обороны Бен Уоллес в комментарии The Times.

"Королевский флот всегда будет придерживаться международного морского права и ему ничто не будет препятствовать в мирном проходе", - сказал Уоллес.

В офисе премьера Британии заявили, что эсминец двигался "наиболее прямым и международно признанным путем" между Украиной и Грузией. Британия не признает российского суверенитета над Крымом, который, согласно международному праву, принадлежит Украине.

Министр охраны окружающей среды Джордж Юстис заявил, что британские военные корабли будут готовы снова плыть водами вокруг Крыма: "Мы никогда не принимали аннексию Крыма, это были украинские территориальные воды".

Тобиас Элвуд, председатель комитета парламента по вопросам обороны, в четверг сказал, что для Британии очень важно защищать международные воды, но добавил, что "мы должны признать, что это опасная игра".

Издание со ссылкой на источник в Минобороны Великобритании отмечает, что выстрелы, о которых сообщали россияне, произошли "в трех милях от HMS Defender. Все, что было выпущено, не было направлено в наш корабль. Мы были в украинских водах, что нам разрешено".

Напомним, 23 июня Минобороны России заявило, что HMS Defender вошел, по их утверждению, в "российские территориальные воды" вблизи Крыма, и российский патрульный корабль совершил предупредительные выстрелы, а реактивный самолет сбросил бомбы на его пути.

Министерство обороны Великобритании отрицало, что был открыт предупредительный огонь.

Позже было опубликовано видео с борта эсминца, на котором видно, как его преследуют корабли и самолеты РФ.