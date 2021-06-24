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ЄС затвердив секторальні санкції проти Білорусі

Четвер, 24 червня 2021, 14:38

Країни Європейського союзу у четвер затвердили секторальні санкції проти Білорусі через примусову посадку літака Ryanair у Мінську.

Про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, повідомляє "Європейська правда".

"Письмова процедура закінчилася. Тепер затверджено галузеві санкції ЄС щодо Білорусі. Вони торкнуться таких галузей, як нафта, калій, банківська справа, тютюн та технології спостереження", - написав Джозвяк.

Таким чином, санкції були затверджені перед початком саміту ЄС, який відбудеться 24-25 червня у Брюсселі.

Як повідомлялося, Рада ЄС 21 червня затвердила рішення про заборону в'їзду і замороження активів 78 осіб і восьми компаній, пов'язаних з режимом Александра Лукашенка.

Крім того, міністри ухвалили політичне рішення про секторальні санкції проти Білорусі. Про розширення санкцій щодо Білорусі оголосили також США, Канада та Британія.

Як відомо, 4 червня Рада ЄС затвердила рішення заборонити білоруським авіаперевізникам польоти у повітряному просторі ЄС та використовувати аеропорти країн Євросоюзу.

Теми: ЄСсанкціїБілорусь


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