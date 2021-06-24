ЕС утвердил секторальные санкции против Беларуси

Страны Европейского союза в четверг утвердили секторальные санкции против Беларуси за принудительную посадку самолета Ryanair в Минске.

Об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, сообщает "Европейская правда".

"Письменная процедура закончилась. Теперь утверждены отраслевые санкции ЕС в отношении Беларуси. Они коснутся таких отраслей, как нефть, калий, банковское дело, табак и технологии наблюдения", - написал Джозвяк.

written procedure ended. the EU's #Belarus sectoral sanctions now approved. they will hit sectors such as petroleum, potash, banking, tobacco and surveillance technologies. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 24, 2021

Таким образом, санкции были утверждены перед началом саммита ЕС, который состоится 24-25 июня в Брюсселе.

Как сообщалось, Совет ЕС 21 июня утвердил решение о запрете въезда и замораживание активов 78 человек и восьми компаний, связанных с режимом Александра Лукашенко.

Кроме того, министры приняли политическое решение о секторальных санкциях против Беларуси. О расширении санкций в отношении Беларуси объявили также США, Канада и Великобритания.

Напомним, 4 июня Совет ЕС утвердил решение запретить белорусским авиаперевозчикам полеты в воздушном пространстве ЕС и использовать аэропорты стран Евросоюза.