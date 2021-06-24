Українці живуть менше, ніж в середньому у світі – демографи

В Україні середня тривалість життя населення в цілому нижча за середній показник у світі.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на заяву директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України Елли Лібанової на форумі "Україна 30. Здорова Україна"

Пряма мова: "На сьогодні в Україні середня тривалість життя не тільки чоловіків, а населення в цілому нижча, ніж середня по земній кулі, враховуючи Африку й інші країни".

Деталі: На форумі повідомили, що середня тривалість життя чоловіків в Україні – 63 роки, жінок – 73 роки.

Водночас, Лібанова наголосила, що проблема старіння та депопуляції в Україні не найвища в Європі.

За її словами, частка населення 65+ років в ЄС в середньому 19 %, в Україні – 17 %. Навантаження 60+ років на 20-64 роки, тобто на фактичний, реальний працездатний вік в Україні – 27 %, в ЄС – 31 %.

Лібанова підкреслила, що депопуляція відбувається в багатьох країнах, у тому числі Японії, Німеччині, Італії, Португалії, Греції та інших країнах, де народжується менше, ніж помирає людей.

За її словами, основною причиною депопуляції і старіння є довготривале збереження рівня народжуваності настільки низьким, що воно не забезпечує, аби покоління батьків замістилося поколінням дітей.

Для того, щоб хоча б наступне покоління не було меншим за попереднє, треба, щоб на одну жінку народжувалось 2,13 – 2,15 дитини.

Лібанова підкреслила, що ні в Україні, ні в Європі з 1960-х років стільки дітей не народжується.