Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українці живуть менше, ніж в середньому у світі – демографи

Четвер, 24 червня 2021, 14:42
Українці живуть менше, ніж в середньому у світі – демографи
Фото ukrinform.ua

В Україні середня тривалість життя населення в цілому нижча за середній показник у світі.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на заяву директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України Елли Лібанової на форумі "Україна 30. Здорова Україна"

Пряма мова: "На сьогодні в Україні середня тривалість життя не тільки чоловіків, а населення в цілому нижча, ніж середня по земній кулі, враховуючи Африку й інші країни".

Деталі: На форумі повідомили, що середня тривалість життя чоловіків в Україні – 63 роки, жінок – 73 роки.

Водночас, Лібанова наголосила, що проблема старіння та депопуляції в Україні не найвища в Європі.

За її словами, частка населення 65+ років в ЄС в середньому 19 %, в Україні –  17 %. Навантаження 60+ років на 20-64 роки, тобто на фактичний, реальний працездатний вік в Україні – 27 %, в ЄС – 31 %.  

Лібанова підкреслила, що депопуляція відбувається в багатьох країнах, у тому числі Японії, Німеччині, Італії, Португалії, Греції та інших країнах, де народжується менше, ніж помирає людей.

За її словами, основною причиною депопуляції і старіння є довготривале збереження рівня народжуваності настільки низьким, що воно не забезпечує, аби покоління батьків замістилося поколінням дітей.

Для того, щоб хоча б наступне покоління не було меншим за попереднє, треба, щоб на одну жінку народжувалось 2,13 – 2,15 дитини.

Лібанова підкреслила, що ні в Україні, ні в Європі з 1960-х років стільки дітей не народжується.

"Українська правда" у Threads

Теми: українцісвіт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
українці
Три передумови продуктивного суспільного договору для України
Сварки під час війни: як підготуватися до нового "сезону"
Командир, за яким хотілося йти. Історія комбата 128-ої бригади Маестро, який загинув у 26 років 
Останні новини
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: