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Украинцы живут меньше, чем в среднем в мире – демографы

Четверг, 24 июня 2021, 14:42
Фото ukrinform.ua

В Украине средняя продолжительность жизни населения в целом ниже среднего показателя в мире.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на заявление директора Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины Эллы Либановой на форуме "Украина 30. Здоровая Украина"

Прямая речь: "На сегодня в Украине средняя продолжительность жизни не только мужчин, а населения в целом ниже, чем средняя по земному шару, учитывая Африку и другие страны".

Детали: На форуме сообщили, что средняя продолжительность жизни мужчин в Украине – 63 года, женщин – 73 года.

В то же время, Либанова отметила, что проблема старения и депопуляции в Украине не самая высокая в Европе.

По ее словам, доля населения 65+ лет в ЕС в среднем 19%, в Украине – 17%. Нагрузка 60+ лет на 20-64 года, то есть на фактический, реальный работоспособный возраст в Украине – 27%, в ЕС – 31%.

Либанова подчеркнула, что депопуляция происходит во многих странах, в том числе Японии, Германии, Италии, Португалии, Греции и других странах, где рождается меньше, чем умирает людей.

По ее словам, основной причиной депопуляции и старения является долговременное сохранение уровня рождаемости настолько низким, что оно не обеспечивает, чтобы поколение родителей заместилось поколением детей.

Для того, чтобы хотя бы следующее поколение не было меньше предыдущего, нужно, чтобы на одну женщину рождалось 2,13 - 2,15 ребенка.

Либанова подчеркнула, что ни в Украине, ни в Европе с 1960-х годов столько детей не рождается.

Темы: украинцымир


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