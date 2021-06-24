У столичному метро збій: не працює оплата проїзду банківською карткою
Четвер, 24 червня 2021, 15:08
У київському метро тимчасово не працює оплата проїзду банківською карткою та мобільними додатками.
Джерело: пресслужба метрополітену
Дослівно: "Шановні пасажири! Наразі оплата проїзду банківською карткою та мобільними додатками у метро не працює. Фахівці усувають причини технічного збою.
Просимо скористатися електронним квитком або придбати разовий qr-квиток у автоматах з продажу. Приносимо вибачення за незручності".
Українська правда