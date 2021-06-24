У столичному метро збій: не працює оплата проїзду банківською карткою

У київському метро тимчасово не працює оплата проїзду банківською карткою та мобільними додатками.

Джерело: пресслужба метрополітену

Дослівно: "Шановні пасажири! Наразі оплата проїзду банківською карткою та мобільними додатками у метро не працює. Фахівці усувають причини технічного збою.

Просимо скористатися електронним квитком або придбати разовий qr-квиток у автоматах з продажу. Приносимо вибачення за незручності".