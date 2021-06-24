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У столичному метро збій: не працює оплата проїзду банківською карткою

Четвер, 24 червня 2021, 15:08
фото: tsn.ua

У київському метро тимчасово не працює оплата проїзду банківською карткою та мобільними додатками.

Джерело: пресслужба метрополітену

Дослівно: "Шановні пасажири! Наразі оплата проїзду банківською карткою та мобільними додатками у метро не працює. Фахівці усувають причини технічного збою.

Просимо скористатися електронним квитком або придбати разовий qr-квиток у автоматах з продажу. Приносимо вибачення за незручності".

Українська правда
Теми: метрогроші


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