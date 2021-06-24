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В столичном метро сбой: не работает оплата проезда банковской картой

Четверг, 24 июня 2021, 15:08

В киевском метро временно не работает оплата проезда банковской карточкой и мобильными приложениями.

Источник: пресс-служба метрополитена

Дословно: "Сейчас оплата проезда банковской карточкой и мобильными приложениями в метро не работает. Специалисты устраняют причины технического сбоя.

Просим воспользоваться электронным билетом или приобрести разовый qr-билет в автоматах по продаже. Приносим извинения за неудобства".

Украинская правда
Темы: метроденьги


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