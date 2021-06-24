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Макрон за "вимогливий діалог" ЄС із Путіним

Четвер, 24 червня 2021, 15:30
Макрон за вимогливий діалог ЄС із Путіним
Фото з Twitter ЄП

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країнам-членам ЄС необхідно вести "вимогливий діалог" з Росією, "щоб захищати наші інтереси як європейців".

Про це він сказав після прибуття на саміт ЄС в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Макрон сказав, що така участь "необхідна для стабільності європейського континенту" і що європейські країни "не можуть продовжувати розмірковувати виключно реакційним чином".

Він назвав зустріч між президентом США Джо Байденом і президентом Росії Владіміром Путіним як ще одну причину для відновлення такого діалогу, а також наголосив на важливості того, щоб європейці робили це єдиним чином.

Макрон не пояснив, чому такий підхід зараз дасть більш продуктивні результати, ніж попередні безплідні спроби, включаючи його двосторонній діалог з Путіним, розпочатий у 2019 році.

Як відомо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала ЄС налагодити переговори на високому рівні з президентом РФ.

Франція та Німеччина у середу представили ​​партнерам з ЄС пропозицію, що передбачає як схвалення ймовірності нових економічних санкцій проти Москви, так і сигнал про відкритість до саміту з Путіним.

Цю ініціативу підтримав і канцлер Австрії Себастьян Курц. Водночас вона зустріла спротив деяких країн ЄС, особливо трьох країн Балтії та Польщі. 

"Українська правда" у Threads

Теми: МакронФранціяЄСРосіяПутін
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