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Макрон за "требовательный диалог" ЕС с Путиным

Четверг, 24 июня 2021, 15:30
Фото с Twitter ЕП

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что странам-членам ЕС необходимо вести "требовательный диалог" с Россией, "чтобы защищать наши интересы как европейцев".

Об этом он сказал по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Макрон сказал, что такое участие "необходимо для стабильности европейского континента" и европейские страны "не могут продолжать рассуждать исключительно реакционным образом".

Он назвал встречу между президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным еще одной причиной для восстановления такого диалога, а также подчеркнул важность того, чтобы европейцы делали это единым способом.

Макрон не объяснил, почему такой подход сейчас даст более продуктивные результаты, чем предыдущие бесплодные попытки, включая его двусторонний диалог с Путиным, начатый в 2019 году.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель призвала ЕС наладить переговоры на высоком уровне с президентом РФ Владимиром Путиным.

Франция и Германия в среду представили партнерам по ЕС предложение, предусматривающее как одобрение вероятности новых экономических санкций против Москвы, так и сигнал об открытости к саммиту с Путиным.

Эту инициативу поддержал и канцлер Австрии Курц. В то же время она встретила сопротивление некоторых стран ЕС, особенно трех государств Балтии и Польши.

Темы: МакронФранцияЕСРосcияПутин


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