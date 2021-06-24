У Греції застрягли пів тисячі українців

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба мобілізував ресурси дипломатичної служби для надання допомоги українським туристам, які застрягли в Греції.

Джерело: МЗС

Деталі: Посольство в Афінах та консульство України в Салоніках разом з Державним агенством розвитку туризму та українськими туроператорами працюють над вирішенням труднощів із поселенням в готелях та поверненням наших туристів на Батьківщину.

Завдяки роботі дипломатів 25-26 червня мають відбутися авіарейси за маршрутами Салоніки-Київ, Салоніки-Львів та Іракліон-Київ, якими в Україну зможуть повернутися понад 500 наших громадян.

Що передувало: Грецька туристична компанія Mouzenidis Travel, центральний офіс якої розташований в Салоніках, призупинила обслуговування іноземних туристів, зокрема з України.

Для отримання допомоги в Греції дипломати просять звертатися на цілодобові "гарячі лінії" Посольства України в Афінах: +306932765606, та Консульства України в Салоніках: +306907962985.