В Греции застряли полтысячи украинцев

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба мобилизовал ресурсы дипломатической службы для оказания помощи украинским туристам, которые затряли в Греции.

Источник: МИД

Детали: Посольство в Афинах и консульство Украины в Салониках вместе с Государственным агентством развития туризма и украинскими туроператорами работают над решением проблем с поселением в гостиницах и возвращением наших туристов на родину.

Благодаря работе дипломатов 25-26 июня должны состояться авиарейсы по маршрутам Салоники-Киев, Салоники-Львов и Ираклион-Киев, которыми в Украине смогут вернуться более 500 наших граждан.

Что предшествовало: Греческая туристическая компания Mouzenidis Travel, центральный офис которой расположен в Салониках, приостановила обслуживание иностранных туристов, в том числе из Украины.

Для получения помощи в Греции дипломаты просят обращаться на круглосуточные "горячие линии" посольства Украины в Афинах: +306932765606 и Консульства Украины в Салониках: +306907962985.