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Прем'єр Польщі про саміт з Путіним: тільки після припинення агресії

Четвер, 24 червня 2021, 16:11

Новий діалог на високому рівні між ЄС і Росією можливий лише в тому випадку, якщо Москва зупинить агресивну політику щодо своїх сусідів.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький перед самітом ЄС у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда" із посиланням Politico.

"Початок будь-якого прямого діалогу на найвищому політичному рівні можливий лише в ситуації, коли відбувається фактична деескалація та фактичний вихід з агресивної політики", - сказав Моравецький.

"Для нас це однозначна ситуація. Коли ми бачимо гібридні атаки на наших сусідів, на нас, в контексті останньої кібератаки ... важко розпочати діалог на найвищому рівні", - додав глава польського уряду.

Він також підкреслив, що на саміті підніме питання про останні кібератаки проти польських чиновників.

Як відомо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала ЄС налагодити переговори на високому рівні з президентом РФ.

Франція та Німеччина у середу представили ​​партнерам з ЄС пропозицію, що передбачає як схвалення ймовірності нових економічних санкцій проти Москви, так і сигнал про відкритість до саміту з Путіним.

Цю ініціативу підтримав і канцлер Австрії Себастьян Курц. Водночас вона зустріла спротив деяких країн ЄС, особливо трьох країн Балтії та Польщі. 

Теми: ПольщаПутінРосія


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