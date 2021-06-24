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Премьер Польши о саммите с Путиным: только после прекращения агрессии

Четверг, 24 июня 2021, 16:11
Премьер Польши о саммите с Путиным: только после прекращения агрессии

Новый диалог на высоком уровне между ЕС и Россией возможен только в том случае, если Москва остановит агрессивную политику в отношении своих соседей.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий перед саммитом ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой Politico.

"Начало любого прямого диалога на высшем политическом уровне возможно только в ситуации, когда происходит фактическая деэскалация и фактический выход из агрессивной политики", - сказал Моравецкий.

"Для нас это однозначная ситуация. Когда мы видим гибридные атаки на наших соседей, нам кажется, в контексте последней кибератаки... трудно начать диалог на высшем уровне", - добавил глава польского правительства.

Он также подчеркнул, что на саммите поднимет вопрос о последних кибератаки против польских чиновников.

Как известно, канцлер Германии Ангела Меркель призвала ЕС наладить переговоры на высоком уровне с президентом РФ Владимиром Путиным.

Франция и Германия в среду представили партнерам по ЕС предложение, предусматривающее как одобрение вероятности новых экономических санкций против Москвы, так и сигнал об открытости к саммиту с Путиным.

Эту инициативу поддержал и канцлер Австрии Курц. В то же время она встретила сопротивление некоторых стран ЕС, особенно трех государств Балтии и Польши.

Темы: ПольшаПутинРосcия
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