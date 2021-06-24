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Зменшення швидкості і страховка: в Києві узгодили нові норми для самокатів

Четвер, 24 червня 2021, 16:20
Фото epravda.com.ua

Київська міська державна адміністрація підписала Меморандум про співпрацю з операторами прокату електросамокатів у Києві, згідно з яким швидкість засобів мікромобільності має бути знижена, а всі їх користувачі застраховані.

Джерело: сайт КМДА

Пряма мова заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтина Усова: "Київ, як і всі великі міста світу, приречений на розвиток засобів мікромобільності. Уже зараз вулицями міста їздить майже 4000 прокатних електросамокатів, і до кінця року очікується до 7000.

При цьому питання їхнього використання не врегульовано на державному законодавчому рівні. Тому місто ініціювало підписання Меморандуму, згідно з яким оператори беруть на себе певні зобов’язання та приймають наші правила".

Деталі: Угоду підписали представники всіх семи компаній, що сьогодні надають послуги прокату електросамокатів у Києві: ТМ "Вolt", ТМ "Kiwi", ТМ "Scroll", ТМ "BikeNow", TM "Zelectra", TM "Jet" та TM "Vzhooh". 

 
Фото з Facebook Усова 

За словами Усова, серед головних обмежень, встановлених Меморандумом:

  • зменшення максимальної швидкості з 30-35 км/год до 20 км/год,
  • у спеціально визначених (зелених, пішохідних та історичних) зонах швидкість може сягати не більше 14 км/год,
  • запроваджуються зони, де буде заборонено залишати самокати (історичний центр, зони навколо дипломатичних установ, окремих державних органів, правоохоронних органів, а також суб’єктів, які ведуть свою діяльність у галузі національної безпеки і оборони),
  • запроваджується спеціальний перелік зон, де програмним методом заборонять пересування самокатів – на під’їзді до цих зон самокат буде вимикатися (серед таких – Пейзажна алея, пішохідна частина вулиці Сагайдачного, деякі релігійні та чутливі зони, наприклад, кладовища, а також частина зон навколо органів державної влади),
  • впорядкують точки ранкового старту, з яких зможуть стартувати самокати (облаштують 1025 точок у всіх районах Києва з чітко затвердженими паркомісцями на 5 і 10 самокатів),
  • операторів зобов’яжуть страхувати кожного користувача на випадок нещасних випадків і травм при використанні самокату (поліс має покривати витрати на медичну допомогу та лікування, а також шкоду, завдану майну третіх осіб – із покриттям від 100 тисяч гривень). А щоб такі пригоди було легше ідентифікувати, на кожний самокат із обох боків мають нанести спеціальний номер у форматі літери і трьох цифр.
 
Фото КМДА 

Усов зазначив, що найскладнішим етапом переговорів став пункт про згоду операторів надавати місту дані, необхідні для контролю якості послуг прокату: пікові години використання самокатів, перелік місць, де самокати мають найбільший попит, динамічну теплову карту користування по годинах та днях і щотижневий звіт про інциденти з самокатами.

Заступник мера Києва додав, що меморандум буде діяти, поки Верховна Рада не ухвалить закон, який визначатиме статус і порядок діяльності електросамокатів та інших засобів електромобільності.  

Українська правда
Теми: КМДАКиївтранспорт


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