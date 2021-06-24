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Уменьшение скорости и страховка: в Киеве согласовали новые нормы для самокатов

Четверг, 24 июня 2021, 16:20
Фото epravda.com.ua

Киевская городская государственная администрация подписала Меморандум о сотрудничестве с операторами проката электросамокатов в Киеве, согласно которому скорость средств микромобильности должна быть снижена, а все их пользователи застрахованы.

Источник: сайт КГГА

Прямая речь заместителя председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Константина Усова: "Киев, как и все крупные города мира, обречен на развитие средств микромобильности. Уже сейчас по улицам города ездит почти 4000 прокатных электросамокатов, и до конца года ожидается до 7000.

При этом вопрос их использования не урегулирован на государственном законодательном уровне. Поэтому город инициировал подписание Меморандума, согласно которому операторы берут на себя определенные обязательства и принимают наши правила".

Детали: Соглашение подписали представители всех семи компаний, которые сегодня предоставляют услуги проката электросамокатов в Киеве: ТМ "Вolt", ТМ "Kiwi", ТМ "Scroll", ТМ "BikeNow", TM "Zelectra", TM "Jet" и TM "Vzhooh". 

 
Фото c Facebook Усова 

По словам Усова, среди главных ограничений, установленных Меморандумом:

  • уменьшение максимальной скорости с 30-35 км/ч до 20 км/ч,
  • в специально определенных (зеленых, пешеходных и исторических) зонах скорость может достигать не более 14 км/ч,
  • вводятся зоны, где будет запрещено оставлять самокаты (исторический центр, зоны вокруг дипломатических учреждений, отдельных государственных органов, правоохранительных органов, а также субъектов, ведущих свою деятельность в области национальной безопасности и обороны),
  • вводится специальный перечень зон, где программным методом запретят передвижение самокатов – на подъезде к этим зонам самокат будет выключаться (среди таких – Пейзажная аллея, пешеходная часть улицы Сагайдачного, некоторые религиозные и чувствительные зоны, например, кладбища, а также часть зон вокруг органов государственной власти),
  • обустроят точки утреннего старта, из которых смогут стартовать самокаты (обустроят 1025 точек во всех районах Киева с четко утвержденными паркоместами на 5 и 10 самокатов),
  • операторов обяжут страховать каждого пользователя в случае несчастных случаев и травм при использовании самоката (полис должен покрывать расходы на медицинскую помощь и лечение, а также вред, причиненный имуществу третьих лиц – с покрытием от 100 тысяч гривен). А чтобы такие происшествия было легче идентифицировать, на каждый самокат с обеих сторон должны нанести специальный номер в формате буквы и трех цифр.
 
Фото КГГА 

Усов отметил, что самым сложным этапом переговоров стал пункт о согласии операторов предоставлять городу данные, необходимые для контроля качества услуг проката: пиковые часы использования самокатов, перечень мест, где самокаты пользуются наибольшим спросом, динамическую тепловую карту пользования по часам и дням и еженедельный отчет об инцидентах с самокатами.

Заместитель мэра Киева добавил, что меморандум будет действовать, пока Верховная Рада не примет закон, который будет определять статус и порядок деятельности электросамокатов и других средств электромобильности.

Украинская правда
Темы: КГГАКиевтранспорт


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