За тиждень в Раді можуть почати розгляд деолігархізації
Вже 30 червня комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки може почати розгляд президентського законопроєкту про олігархів.
Джерело: народна депутатка з фракції "Слуга народу" Мар'яна Безугла у Facebook
Дослівно: "Наступної середи в Комітеті вже може бути розгляд законопроекту президента (№5599) про олігархів + надійшло 3 альтернативних".
Деталі: 2 червня президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Ради проєкт закону про захист України від так званих олігархів.
Пізніше в парламенті зареєстрували три альтернативних до нього законопроєкти:
5599-1 від групи нардепів з "Європейської солідарності" і "Голосу";
5599-2 від Антона Полякова з групи "За майбутнє";
5599-3 від групи депутатів з "Батьківщини".
Нагадаємо: Законопроєкт Зеленського про деолігархізацію передбачає, що всі олігархи в Україні отримають офіційний статус "Олігарх", їх внесуть у спеціальний реєстр і запровадять до них низку обмежень.