За тиждень в Раді можуть почати розгляд деолігархізації

Вже 30 червня комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки може почати розгляд президентського законопроєкту про олігархів.

Джерело: народна депутатка з фракції "Слуга народу" Мар'яна Безугла у Facebook

Дослівно: "Наступної середи в Комітеті вже може бути розгляд законопроекту президента (№5599) про олігархів + надійшло 3 альтернативних".

Деталі: 2 червня президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Ради проєкт закону про захист України від так званих олігархів.

Пізніше в парламенті зареєстрували три альтернативних до нього законопроєкти:

5599-1 від групи нардепів з "Європейської солідарності" і "Голосу";

5599-2 від Антона Полякова з групи "За майбутнє";

5599-3 від групи депутатів з "Батьківщини".

Нагадаємо: Законопроєкт Зеленського про деолігархізацію передбачає, що всі олігархи в Україні отримають офіційний статус "Олігарх", їх внесуть у спеціальний реєстр і запровадять до них низку обмежень.