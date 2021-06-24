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За неделю в Раде могут начать рассмотрение деолигархизации

Четверг, 24 июня 2021, 16:23

Уже 30 июня комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки может начать рассмотрение президентского законопроекта об олигархах.

Источник: народный депутат из фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая в Facebook

Дословно: "В следующую среду в Комитете уже может быть рассмотрение законопроекта президента (№5599) об олигархах + поступило 3 альтернативных".

Детали: 2 июня президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Рады проект закона о защите Украины от так называемых олигархов.

Позже в парламенте зарегистрировали три альтернативных к нему законопроекта:

5599-1 от группы нардепов из "Европейской солидарности" и "Голоса";

5599-2 от Антона Полякова из группы "За будущее";

5599-3 от группы депутатов из "Батькивщины".

Напомним: Законопроект Зеленского о деолигархизации предусматривает, что все олигархи в Украине получат официальный статус "Олигарх", их внесут в специальный реестр и введут против них ряд ограничений.

Украинская правда
Темы: Верховная РадаолигархизаконодательствоЗеленский


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