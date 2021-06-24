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Зеленський запровадив санкції проти російських банків

Четвер, 24 червня 2021, 16:47
Зеленський запровадив санкції проти російських банків

Президент Володимир Зеленський підписав указ про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 червня ввести на три роки санкції проти 55 банків та 3 людей.

Джерело: указ №264/2021

Деталі: Санкції введені проти трьох осіб – подружжя росіян-засновників "Севастопольського морського банку" та уродженця Сімферополя – судового пристава так званого "Управління Федеральної служби судових приставів" в окупованому Росією Криму.

Також санкції ввели проти банків у Росії та на окупованій території Донбасу.

Серед них – "Сбербанк России", "Газпром Банк", так званий "Центральний Республіканський Банк ДНР", так званий "Державний банк ЛНР", "Севастопольський морський банк", "Банк Москви" та інші.

Майже для усіх обмеження однакові:

  • блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
  • зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів).

Повний перелік підсанкційних осіб в документах на сторінці указу.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийсанкціїРосіяокупація
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