Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленський запровадив санкції проти російських банків

Четвер, 24 червня 2021, 16:47

Президент Володимир Зеленський підписав указ про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 червня ввести на три роки санкції проти 55 банків та 3 людей.

Джерело: указ №264/2021

Деталі: Санкції введені проти трьох осіб – подружжя росіян-засновників "Севастопольського морського банку" та уродженця Сімферополя – судового пристава так званого "Управління Федеральної служби судових приставів" в окупованому Росією Криму.

Також санкції ввели проти банків у Росії та на окупованій території Донбасу.

Серед них – "Сбербанк России", "Газпром Банк", так званий "Центральний Республіканський Банк ДНР", так званий "Державний банк ЛНР", "Севастопольський морський банк", "Банк Москви" та інші.

Майже для усіх обмеження однакові:

  • блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
  • зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів).

Повний перелік підсанкційних осіб в документах на сторінці указу.

Українська правда
Теми: ЗеленськийсанкціїРосіяокупація


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Рекорд вакцинації: в Україні зробили понад 96 тисяч щеплень за день

Лідери ЄС відкинули пропозицію Меркель про "прямий контакт" із Путіним

відеоФСБ оприлюднила відео з командою "Вогонь" по британському есмінцю в Чорному морі

Зеленський "поширив російський наратив" – "Євросолідарність"

Побудову стіни на Донбасі мають підтримати на референдумі – Зеленський

Єрмак прийшов зі мною і піде зі мною – президент

Усі новини...
Зеленський
Зеленський ввів санкції проти Фукса, Фірташа та оточення Путіна
У свіжому президентському рейтингу Зеленський випереджає суперників
Якби зараз 2-й тур, Зеленський знову набрав би 75%, але не проти Порошенка
Останні новини
10:46
Київрада ухвалила проєкт лінії швидкісного трамваю з Борщагівки до центру міста
10:39
Штам вірусу "Дельта" вдвічі заразніший, але вакцини можуть допомогти – ВООЗ
10:23
Глава МЗС Британії був проти проходження есмінця біля Криму, але прем’єр дав дозвіл – ЗМІ
10:06
Укрзалізниця призначила 10 додаткових потягів до та з Києва на свята
10:03
Катастрофа МАУ: Канада наполягатиме на відповідальності Ірану
09:46
Відомі результати ЗНО-2021 з української мови і літератури, історії України та біології
09:34
Лідери ЄС не виключили нових економічних санкцій проти РФ
09:25
Вчені виявили, що "генетичні" вакцини можуть не тільки захищати від COVID-19, а й боротися з раком
09:22
Протасевича і Сапегу перевели під домашній арешт – ЗМІ
09:10
Гривня продовжує слабнути до євро та долара
Усі новини...