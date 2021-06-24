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Зеленский ввел санкции против российских банков

Четверг, 24 июня 2021, 16:47

Президент Владимир Зеленский подписал указ о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня ввести на три года санкции против 55 банков и 3 человек.

Источник: указ №264/2021

Детали: Санкции введены против трех человек - супругов россиян-основателей "Севастопольского морского банка" и уроженца Симферополя - судебного пристава так называемого "Управления Федеральной службы судебных приставов" в оккупированном Россией Крыму.

Также санкции ввели против банков в России и на оккупированной территории Донбасса.

Среди них - "Сбербанк России", "Газпром Банк", так называемый "Центральный Республиканский Банк ДНР", так называемый "Государственный банк ЛНР", "Севастопольский морской банк", "Банк Москвы" и другие.

Почти для всех ограничения одинаковы:

  • блокирования активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;
  • приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств (запрет предоставлять кредиты, займы, финансовую помощь, гарантии; запрет осуществлять кредитование через покупку ценных бумаг; запрет приобретения ценных бумаг).

Полный перечень подсанкционных физических и юридических лиц - в документах на странице указа.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийсанкцииРосcияоккупация


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