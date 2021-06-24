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Якби зараз 2-й тур, Зеленський знову набрав би 75%, але не проти Порошенка

Четвер, 24 червня 2021, 17:05
Якби зараз 2-й тур, Зеленський знову набрав би 75%, але не проти Порошенка

Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, і Володимир Зеленський вийшов би у другий тур, то він виграв би і в лідера "Євросолідарності" Петра Порошенка і в співголови ОПЗЖ Юрія Бойка.

Джерело: результати опитування "Центру Разумкова"

Деталі: У випадку електорального суперництва у другому турі з Порошенком Зеленський отримав би 33% голосів усіх опитаних або 60% голосів тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, Порошенко — відповідно 20% і 40%.

 

Якби в другому турі зустрілися Зеленського і Бойко, то за першого проголосували б 36% усіх опитаних або 76% тих, хто визначився, за Бойка — відповідно 13% і 24%.

 

Дослідження проведене з 11 по 16 червня методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів.

Було опитано 2018 респондентів у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Соцопитування проведене в рамках дослідницького проєкту "Україна: 30 років на шляху до Європи", що фінансується Представництвом Фонду Конрада Аденауера в Україні.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийвибориПорошенкоопитуванняБойко
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