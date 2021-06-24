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Если бы сейчас 2-й тур, Зеленский снова набрал бы 75%, но не против Порошенко

Четверг, 24 июня 2021, 17:05
Если бы сейчас 2-й тур, Зеленский снова набрал бы 75%, но не против Порошенко

Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, и Владимир Зеленский вышел бы во второй тур, то он выиграл бы и у лидера "Евросолидарности" Петра Порошенко, и у сопредседателя ОПЗЖ Юрия Бойко.

Источник: результаты опроса "Центра Разумкова"

Детали: В случае электорального соперничества во втором туре с Порошенко Зеленский получил бы 33% голосов всех опрошенных или 60% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать, Порошенко - соответственно 20% и 40%.

 

Если бы во втором туре встретились Зеленский и Бойко, то за первого проголосовали бы 36% всех опрошенных или 76% тех, кто определился, за Бойко - соответственно 13% и 24%.

 

Исследование проведено с 11 по 16 июня методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.

Было опрошено 2018 респондентов во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Соцопрос проведен в рамках исследовательского проекта "Украина: 30 лет на пути в Европу", финансируемого Представительством Фонда Конрада Аденауэра в Украине.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийвиборыПорошенкоопросБойко
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