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ОАСК призупинив дію захисних мит проти білоруського автопрому

Четвер, 24 червня 2021, 18:18
ОАСК призупинив дію захисних мит проти білоруського автопрому

Окружний адміністративний суд Києва призупинив дію захисних мит, введених рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі проти вантажного автотранспорту з Білорусі.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне рішення, подане по скарзі "Маз-Україна"  вже оприлюднене на сайті ОАСК.

За даними "ЄвроПравди" найближчими днями будуть оприлюднені аналогічні рішення, прийняті по скаргам інших експортерів білоруських  автомобілів.

Нагадаємо,  українська Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі вирішила застосувати адекватний захід у вигляді спеціального мита на рівні 35% щодо імпорту в Україну автобусів, тролейбусів, вантажних автомобілів, самоскидів, автомобілів спеціального призначення походженням із Республіки Білорусь загальною вартістю близько 100 млн доларів на рік. Рішення набрало чинності 22 квітня.

У відповідь Білорусь у травні ввела режим спецрегулювання у відношенні до низки статей українського імпорту. Під регулювання потрапили експортери керамічної плитки, шпалер, радіаторів, холодильників, паперу, ДСП/ДВП, кондитерських виробів, соків та пива. За словами бізнесу, де-факто це означає заборону експорту таких товарів у Білорусь.

Однак, якщо ситуація з українським експортом до Білорусі залишається складною, то білоруські виробники змогли добитися тимчасового скасування дії захисних мит.

ОАСК схвалив рішення  "зупинити дію рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі N 486/2021/4411-03 "Про встановлення фактів дискримінаційних та недружніх дій з боку Республіки Білорусь щодо законних прав та інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України - підприємств автомобілебудування та застосування адекватних заходів у відповідь" в частині запровадження спеціального мита щодо імпорту в Україну товару походженням із Республіки Білорусь, які імпортуються Товариством з обмеженою відповідальністю "з іноземними інвестиціями "Торговий дім "Маз-Україна".

Детальніше про торговий конфлікт України та Білорусі можна почитати у статті "Прибуткові санкції: як торгова війна України та Білорусі зіграла на руку лобістам".

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Теми: БілорусьсанкціїОАСК
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