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ОАСК приостановил действие защитных пошлин против белорусского автопрома

Четверг, 24 июня 2021, 18:18

Окружной административный суд Киева приостановил действие защитных пошлин, введенных решением Межведомственной комиссией по международной торговле против грузового автотранспорта из Беларуси.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее решение, представленное по жалобе "МАЗ-Украина", уже опубликовано на сайте ОАСК.

По данным "ЕвроПравды" в ближайшие дни будут обнародованы аналогичные решения, принятые по жалобам других экспортеров белорусских автомобилей.

Напомним, украинская Межведомственная комиссия по международной торговле решила применить адекватную меру в виде специальной пошлины на уровне 35% относительно импорта в Украину автобусов, троллейбусов, грузовых автомобилей, самосвалов, автомобилей специального назначения происхождением из Республики Беларусь общей стоимостью около 100 млн долларов в год. Решение вступило в силу 22 апреля.

В ответ Беларусь в мае ввела режим спецрегулирования в отношении ряда статей украинского импорта. Под регулирование попали экспортеры керамической плитки, обоев, радиаторов, холодильников, бумаги, ДСП/ДВП, кондитерских изделий, соков и пива. По словам бизнеса, де-факто это означает запрет экспорта таких товаров в Беларусь.

Однако, если ситуация с украинским экспортом в Беларуси остается сложной, то белорусские производители смогли добиться временной отмены действия защитных пошлин.

ОАСК принял решение "приостановить действие решения Межведомственной комиссии по международной торговле N 486/2021/4411-03" Об установлении фактов дискриминационных и недружественных действий со стороны Республики Беларусь относительно законных прав и интересов субъектов внешнеэкономической деятельности Украины - предприятий автомобилестроения и применения адекватных мер в ответ "в части введения специальной пошлины в отношении импорта в Украину товара происхождением из Республики Беларусь, импортируемых Обществом с ограниченной ответственностью" с иностранными инвестициями "Торговый дом" МАЗ-Украина".

Подробнее о торговом конфликте Украины и Беларуси можно почитать в статье: "Прибыльные санкции: как торговая война Украины и Беларуси сыграла на руку лоббистам".

Темы: БеларусьсанкцииОАСК


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