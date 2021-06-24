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Посол США повернувся в Москву після домовленості Байдена і Путіна

Четвер, 24 червня 2021, 18:41
Посол США повернувся в Москву після домовленості Байдена і Путіна

Посол США в Росії Джон Салліван повернувся в четвер до російської столиці згідно з домовленістю, досягнутою на саміті в Женеві президентами Байденом і Путіном.

Про повернення Саллівана повідомило російське агентство "Интерфакс", пише "Європейська правда".

У коментарі агентству Салліван сказав, що радий повернутися в Москву, аби продовжити роботу для просування зовнішньополітичних інтересів США в Росії.

"Я розраховую на співпрацю з нашими колегами в уряді РФ для досягнення нашої мети, - встановлення стабільних і передбачуваних відносин між Сполученими Штатами та Росією ", - заявив Салліван.

Він підкреслив, що країни повинні співпрацювати там, де це відповідає їхнім взаємним інтересам.

"А де у нас є розбіжності - і у нас є істотні розбіжності - важливо вести відкритий і відвертий діалог", - зазначив Салліван.

Він підкреслив, що як посол США в Росії буде продовжувати виступати за демократію, за права людини, за вільні і відкриті засоби масової інформації в Сполучених Штатах, в Росії і в усьому світі.

Домовленість про повернення послів РФ і США була досягнута на російсько-американському саміті в Женеві 16 червня.

Посол РФ в США Анатолій Антонов минулої неділі, 20 червня, повернувся до Вашингтона.

Посол Росії в США Анатолій Антонов був відкликаний з Вашингтона близько трьох місяців тому після того, як Байден назвав Путіна вбивцею, а посол США в Росії Джон Салліван вилетів у Вашингтон майже два місяці тому після того, як Росія запропонувала йому повернутися до Вашингтона для консультацій.

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАРосіяБайденПутіндипломатичні відносини
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