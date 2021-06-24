Посол США вернулся в Москву после договоренности Байдена и Путина

Посол США в России Джон Салливан вернулся в четверг в российскую столицу согласно договоренности, достигнутой на саммите в Женеве президентами Байденом и Путиным.

О возвращении Салливана сообщило российское агентство "Интерфакс", пишет "Европейская правда".

В комментарии агентству Салливан сказал, что рад вернуться в Москву, чтобы продолжить работу для продвижения внешнеполитических интересов США в России.

"Я рассчитываю на сотрудничество с нашими коллегами в правительстве РФ для достижения нашей цели - установления стабильных и предсказуемых отношений между Соединенными Штатами и Россией", - заявил Салливан.

Он подчеркнул, что страны должны сотрудничать там, где это отвечает их взаимным интересам.

"А где у нас есть разногласия - и у нас есть существенные различия - важно вести открытый и откровенный диалог", - отметил Салливан.

Он подчеркнул, что в качестве посла США в России будет продолжать выступать за демократию, за права человека, за свободные и открытые средства массовой информации в Соединенных Штатах, в России и во всем мире.

Договоренность о возвращении послов РФ и США была достигнута на российско-американском саммите в Женеве 16 июня.

Посол РФ в США Анатолий Антонов в минувшее воскресенье, 20 июня, вернулся в Вашингтон.

Посол России в США Анатолий Антонов был отозван из Вашингтона около трех месяцев назад после того, как Байден назвал Путина убийцей, а посол США в России Джон Салливан вылетел в Вашингтон почти два месяца назад после того, как Россия предложила ему вернуться в Вашингтон для консультаций.