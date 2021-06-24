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Росія пригрозила Британії наслідками у разі повторення "провокацій" біля Криму

Четвер, 24 червня 2021, 19:20

24 червня посол Британії в Москві Дебора Броннерт була викликана в МЗС Росії через інцидент з британським есмінцем Defender біля берегів Криму.

Про це у четвер по обіді повідомила пресслужба російського міністерства, пише "Європейська правда".

В МЗС РФ зазначили, що послу був заявлений рішучий протест, оскільки корабель ВМС Британії, за словами міністерства, "порушив кордон Російської Федерації", та здійснив провокаційні і небезпечні дії "в територіальному морі Російської Федерації", які російська сторона розцінює як грубе недотримання Конвенції ООН з морського права 1982 року.

"Особливу увагу звернуто на те, що в разі повторення подібних провокацій вся відповідальність за їх можливі наслідки буде повністю лежати на британській стороні", - йдеться у повідомленні МЗС Росії.

Нагадаємо, 23 червня Міноборони Росії заявило, що HMS Defender увійшов, за їхнім твердженням, в "російські територіальні води" поблизу Криму, і російський патрульний корабель здійснив попереджувальні постріли, а реактивний літак скинув бомби на його шляху.

Міністерство оборони Великої Британії, втім, заперечило, що було відкрито попереджувальний вогонь.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що есмінець HMS Defender проходив через українські територіальні води, нагадавши про невизнання Британією незаконної анексії Криму.

Пізніше було опубліковане відео з борту есмінця, на якому видно, як його переслідують кораблі та літаки РФ.

Читайте детальніше: Росія йде на загострення: які наслідки матиме конфлікт із британським есмінцем

Теми: РосіяВелика БританіяЧорне мореКрим


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