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Россия пригрозила Британии последствиями в случае повторения "провокаций" у Крыма

Четверг, 24 июня 2021, 19:20
Россия пригрозила Британии последствиями в случае повторения провокаций у Крыма

24 июня посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт была вызвана в МИД России в связи с инцидентом с британским эсминцем Defender у берегов Крыма.

Об этом в четверг после обеда сообщила пресс-служба российского министерства, пишет "Европейская правда".

В МИД РФ отметили, что послу был заявлен решительный протест, поскольку корабль ВМС Великобритании, по словам министерства, "нарушил границу Российской Федерации", и совершил провокационные и опасные действия "в территориальном море Российской Федерации", которые российская сторона расценивает как грубое несоблюдение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

"Особое внимание обращено на то, что в случае повторения подобных провокаций вся ответственность за их возможные последствия будет полностью лежать на британской стороне", - говорится в сообщении МИД России.

Напомним, 23 июня Минобороны России заявило, что HMS Defender вошел, по их утверждению, в "российские территориальные воды" вблизи Крыма, и российский патрульный корабль совершил предупредительные выстрелы, а реактивный самолет сбросил бомбы на его пути.

Министерство обороны Великобритании, впрочем, отрицает, что был открыт предупредительный огонь.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что эсминец HMS Defender проходил через украинские территориальные воды, напомнив о непризнании Британией незаконной аннексии Крыма.

Позже было опубликовано видео с борта эсминца, на котором видно, как его преследуют корабли и самолеты РФ.

Читайте подробнее: Россия идет на обострение: какие последствия будет иметь конфликт с британским эсминцем

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Темы: РосcияВеликобританияЧерное мореКрым
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