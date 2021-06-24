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Президент ПАРЄ: Україна може ратифікувати Стамбульську конвенцію з "поясненнями про гендер"

Четвер, 24 червня 2021, 20:16

Очільник Парламентської асамблеї Ради Європи Рік Дамс підтримує ідею про те, щоби держави-члени РЄ знаходили нестандартні шляхи збирання голосів за ратифікацію Стамбульської конвенції.

Про це він заявив у коментарі "Європейській правді" у Страсбурзі.

Як відомо, Конвенція про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству (Стамбульська конвенція) була підписана Україною ще у 2011 році, але досі не ратифікована через протести церков та консервативних політиків проти вжитого у ній терміну "гендер".

І хоча конвенція не дозволяє робити при ратифікації винятки для статей, де вжитий цей термін, Рік Дамс вважає за можливе обійти це обмеження.

"Держава може надати додаткові пояснення до Конвенції, аби лише такі пояснення не ставили під сумнів і не суперечили самій Конвенції. А уточнення – це нормально, особливо якщо це дозволяє знайти голоси для ратифікації", - пояснив він.

У Верховній Раді також вже є підтримка такого шляху, а народна депутатка Марія Мезенцева розраховує, що ратифікація відбудеться вже восени.

Не виключено також, що цей крок з боку України дозволить створити механізм для приєднання до нині "конфліктної" конвенції інших східноєвропейських країн.

Детальніше про це – у статті Захист без гендеру: як Україна зможе ратифікувати "конфліктну" Стамбульську конвенцію.

Теми: права людиниПАРЄ


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