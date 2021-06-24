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Президент ПАСЕ: Украина может ратифицировать Стамбульскую конвенцию с "объяснениями о гендере"

Четверг, 24 июня 2021, 20:16

Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Рик Дамс поддерживает идею о том, чтобы государства-члены СЕ находили нестандартные пути сбора голосов за ратификацию Стамбульской конвенции.

Об этом он заявил в комментарии "Европейской правде" в Страсбурге.

Как известно, Конвенция о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия (Стамбульская конвенция) была подписана Украиной еще в 2011 году, но до сих пор не ратифицирована из-за протестов церквей и консервативных политиков против принятого в ней термина "гендер".

И хотя конвенция не позволяет делать при ратификации исключения для статей, где употреблен этот термин, Рик Дамс считает возможным обойти это ограничение.

"Государство может предоставить дополнительные пояснения к Конвенции, только чтоб такие объяснения не ставили под сомнение и не противоречили самой Конвенции. А уточнение - это нормально, особенно если это позволяет найти голоса для ратификации", - пояснил он.

В Верховной Раде также уже есть поддержка такого пути, а народный депутат Мария Мезенцева рассчитывает, что ратификация состоится уже осенью.

Не исключено также, что этот шаг со стороны Украины позволит создать механизм для присоединения к ныне "конфликтной" конвенции других восточноевропейских стран.

Подробнее об этом - в статье: Защита без гендера: как Украина сможет ратифицировать "конфликтную" Стамбульскую конвенцию

Темы: права человекаПАСЕ


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