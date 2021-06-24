Зеленський каже, що говорить на рівних із Меркель і Макроном

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що своїми різкими висловлюваннями повертає суб’єктність Україні.

Джерело: інтерв’ю Зеленського "1+1"

Пряма мова Зеленського: "Питання НАТО все ж таки це питання безпеки. Ми багато років використовуємо це питання все ж як політичне питання… Ми тиснули і здається тиснули раніше неправильно, не конкретно, а просто показували, що є така адженда.

І мені здається, що багато країн зрозуміли, що Україну можна тримати на такій відстані, на кшталт "ну добре, ну молодці, ще трішки, ще пару реформ тощо". Вони бачать, що Україна потребує зараз підтримку, зараз у нас війна, потребуємо і від країн альянсу і від США. Це важливі меседжі, які отримала Америка від нас точно".

"Я висловлююсь як рівний їм (Емманюелю Макрону і Ангелі Меркель – ред.) президент, чи представник рівної їм країни. Мені здається, що відношення будь-якої країни, як до країни другого, третього, чи ще якогось світу воно несправедливе. Ми самі зайшли в цю парадигму. Нас запросили в цей коридор, а ми з нього не можемо вийти.

Я вважаю, що різкістю, а вона правдива, це не гра якась, ми повертаємо суб’єктність нашої країни".