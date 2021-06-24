Зеленский заявляет, что говорит на равных с Меркель и Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что своими резкими высказываниями возвращает субъектность Украины.

Источник: интервью Зеленского "1+1"

Прямая речь Зеленского: "Вопрос НАТО все же это вопрос безопасности. Мы много лет используем этот вопрос все же как политический вопрос... Мы давили, и кажется давили раньше неправильно, не конкретно, а просто показывали, что есть такая адженда.

И мне кажется, что многие страны поняли, что Украину можно держать на таком расстоянии, вроде "ну хорошо, ну молодцы, еще немного, еще пару реформ и т.д.". Они видят, что Украина нуждается сейчас в поддержке, сейчас у нас война, нуждаемся и от стран альянса и от США. Это важные месседжи, которые получила Америка от нас точно".

"Я выражаюсь как равный им (Эмманюэлю Макрона и Ангеле Меркель - ред.) президент или представитель равной им страны. Мне кажется, что отношение любой страны, как страны второго, третьего, или еще какого-то мира оно несправедливо. Мы сами зашли в эту парадигму. Нас пригласили в этот коридор, а мы из него не можем выйти.

Я считаю, что резкостью, а она правдивая, это не игра какая-то, мы возвращаем субъектность нашей страны" .