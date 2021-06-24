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Оборонний контракт, Донбас, Крим: про що Зеленський говоритиме з Байденом

Четвер, 24 червня 2021, 22:08

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з очільником США Джо Байденом обговорити низку питань зокрема важливий блок у сфері оборони.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю телеканалу "1 + 1", яке демонструється 24 червня

Пряма мова: "У нас декілька блоків, які ми повинні обговорити.. Безпековий блок, я ще раз підтверджу, що це питання не тільки ПДЧ (Плану дій щодо членства в НАТО –ред), це питання наших двосторонніх відносин, питання оборонного контракту чи  меморандуму між нашими країнами, питання Північного потоку, питання Донбасу, питання Криму щодо безпеки на чорноморському та азовському узбережжі, питання українського флоту. Багато питань".

Деталі: Також Зеленський планує зачепити питання співпраці та підтримки Міжнародного валютного фонду та збільшення оборонних поставок.

Валентина Романенко, УП
Теми: ЗеленськийБайден


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