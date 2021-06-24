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Оборонный контракт, Донбасс, Крым: о чем Зеленский будет говорить с Байденом

Четверг, 24 июня 2021, 22:08
Оборонный контракт, Донбасс, Крым: о чем Зеленский будет говорить с Байденом

Президент Владимир Зеленский на встрече с главой США Джо Байденом намерен обсудить ряд вопросов в частности важный блок в сфере обороны.

Источник: Зеленский в интервью телеканалу "1+1", которое демонстрируется 24 июня

Прямая речь: "У нас несколько блоков, которые мы должны обсудить.. Безопасностный блок, я еще раз подтвержу, что это вопрос не только ПДЧ (Плана действий по членству в НАТО -ред), это вопрос наших двусторонних отношений, вопросы оборонного контракта или меморандума между нашими странами, вопрос Северного потока, вопрос Донбасса, вопрос Крыма относительно безопасности на черноморском и азовском побережье, вопрос украинского флота. Много вопросов".

Детали: Также Зеленский планирует затронуть вопросы сотрудничества и поддержки Международного валютного фонда и увеличение оборонных поставок.

Валентина Романенко, УП
Темы: ЗеленскийБайден
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