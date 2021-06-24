Зеленський про Кличка: "Він забув, що він мер і вирішив почати президентську кампанію"

Президент Володимир Зеленський вважає, що мер Києва Віталій Кличко вже почав президентську кампанію.

Джерело: інтерв’ю Зеленського "1+1"

Пряма мова Зеленського: "В місті Київ в правильному обсязі ніхто не будує інфраструктуру. Ми хотіли і зверталися до "Київавтодора", щоб нам "Укравтодору" передали всі центральні дороги і передайте найголовніше – всі мости…

Є мер у нього є відповідальність, важелі, влада тощо. Він хоче, щоб ми допомогли? Ми готові. У нас зараз немає якихось відносин. Він чомусь вирішив, що ми переслідуємо його… через політичну конкуренцію. Мені здається, що він забув, що він мер і вирішив почати президентську кампанію".

Деталі: На запитання, чи боїться Зеленський конкуренції Кличка на виборах, той відповів: "я вважаю, що у мене, я так вважаю, немає жодного конкурента, мої конкуренти це інфраструктура, війна, бідні люди".

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