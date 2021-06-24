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Зеленский о Кличко: "Он забыл, что он мэр и решил начать президентскую кампанию"

Четверг, 24 июня 2021, 22:28
Зеленский о Кличко: Он забыл, что он мэр и решил начать президентскую кампанию

Президент Владимир Зеленский считает, что мэр Киева Виталий Кличко уже начал президентскую кампанию.

Источник: интервью Зеленского "1+1"

Прямая речь Зеленского: "В городе Киев в правильном объеме никто не строит инфраструктуру. Мы хотели и обращались к "Киевавтодору", чтобы нам "Укравтодору" передали все центральные дороги и передайте самое главное - все мосты...

Есть мэр, у него есть ответственность, рычаги, власть и тому подобное. Он хочет, чтобы мы помогли? Мы готовы. У нас сейчас нет каких-то отношений. Он (Кличко – ред.) почему-то решил, что мы преследуем его... из-за политической конкуренции. Мне кажется, что он забыл, что он мэр и решил начать президентскую кампанию".

Детали: На вопрос, боится Зеленский конкуренции Кличко на выборах, тот ответил: "Я считаю, что у меня, я так считаю, нет ни одного конкурента, мои конкуренты это инфраструктура, война, бедные люди".

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Александр Шумилин, УП

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Темы: Виталий КличкоЗеленский
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