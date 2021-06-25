Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Під Петербургом розбився вертоліт Росгвардії, екіпаж загинув

П'ятниця, 25 червня 2021, 02:23

Вертоліт Росгвардії зазнав аварії в Гатчинському районі Ленінградської області, в результаті якої загинули троє людей.

Джерело: Інтерфакс із посиланням на джерело в МНС Росії, Gazeta.ru

Дослівно МНС: "Надійшла інформація про те, що впав вертольоті Мі-8. На місце виїхали підрозділи".

"У Ленінградській області зазнав аварії транспортно-бойовий вертоліт Мі-8 авіаційної ескадрильї Північно-Західного округу Росгвардії.

За попередніми даними, екіпаж у складі трьох військовослужбовців загинув".

Деталі: У відомстві уточнили, що вертоліт виконував навчально-тренувальний політ.

Попередньо було встановлено, що за планом навчально-тренувальних польотів військової частини 3693 вертоліт Мі-8 в близько 20 години піднявся в повітря.

Через деякий час, перебуваючи в Гатчинському районі, він зник з екранів радарів.

Теми: Росіянадзвичайна подія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Після інциденту в Чорному морі РФ планує по-новому зупиняти чужі кораблі

Спека в столиці побила майже сторічний рекорд

Кулеба вимагає від Німеччини і Франції пояснити заяви про "діалог із Путіним"

Німеччина відкрила кордони для вакцинованих туристів з України

Глава МЗС Британії був проти проходження есмінця біля Криму, але прем’єр дав дозвіл – ЗМІ

Протасевича і Сапегу перевели під домашній арешт – ЗМІ

Усі новини...
Росія
ФСБ оприлюднила відео з командою "Вогонь" по британському есмінцю в Чорному морі
Росія пригрозила Британії наслідками у разі повторення "провокацій" біля Криму
Посол США повернувся в Москву після домовленості Байдена і Путіна
Останні новини
13:33
Зрошення дозволить збільшити ВВП України на майже 9 мільярдів
13:31
фотоАмериканський есмінець покидає Чорне море
13:16
У містах Данії стічні води перевірятимуть на коронавірус
13:09
У Москві четвертий день поспіль рекорд смертності від COVID
13:02
На Україну наступають грозові дощі, спека трохи спаде
12:59
У ПЦУ розповіли, чи можна викидати освячені речі
12:58
Обвал будинку в Маямі: кількість загиблих зросла до 3
12:56
Підпис "Джо Байдена" за звільнення Татарова поставили хакери – Держспецзв'язку
12:53
Прем’єр Польщі: Саміт із Путіним став би нагородою за агресію Росії
12:52
Після інциденту в Чорному морі РФ планує по-новому зупиняти чужі кораблі
Усі новини...