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Під Петербургом розбився вертоліт Росгвардії, екіпаж загинув

П'ятниця, 25 червня 2021, 02:23
Під Петербургом розбився вертоліт Росгвардії, екіпаж загинув

Вертоліт Росгвардії зазнав аварії в Гатчинському районі Ленінградської області, в результаті якої загинули троє людей.

Джерело: Інтерфакс із посиланням на джерело в МНС Росії, Gazeta.ru

Дослівно МНС: "Надійшла інформація про те, що впав вертольоті Мі-8. На місце виїхали підрозділи".

"У Ленінградській області зазнав аварії транспортно-бойовий вертоліт Мі-8 авіаційної ескадрильї Північно-Західного округу Росгвардії.

За попередніми даними, екіпаж у складі трьох військовослужбовців загинув".

Деталі: У відомстві уточнили, що вертоліт виконував навчально-тренувальний політ.

Попередньо було встановлено, що за планом навчально-тренувальних польотів військової частини 3693 вертоліт Мі-8 в близько 20 години піднявся в повітря.

Через деякий час, перебуваючи в Гатчинському районі, він зник з екранів радарів.

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Теми: Росіянадзвичайна подія
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