Под Петербургом разбился вертолет Росгвардии, экипаж погиб

Вертолет Росгвардии потерпел крушение в Гатчинском районе Ленинградской области, в результате которой погибли три человека.

Источник: Интерфакс со ссылкой на источник в МЧС России, Gazeta.ru

Дословно МЧС: "Поступила информация о том, что упал вертолете Ми-8. На место выехали подразделения".

"В Ленинградской области потерпел крушение транспортно-боевой вертолет Ми-8 авиационной эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии.

По предварительным данным, экипаж в составе трех военнослужащих погиб".

Детали: В ведомстве уточнили, что вертолет выполнял учебно-тренировочный полет.

Предварительно было установлено, что по плану учебно-тренировочных полетов войсковой части 3693 вертолет Ми-8 в районе 20 часов поднялся в воздух.

Через некоторое время, находясь в Гатчинском районе, он пропал с экранов радаров.